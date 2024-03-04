Кіберфахівці ГУР Міноборони України провели успішну спецоперацію проти Росії і в результаті DDoS-атаки (відмова в обслуговуванні) отримали доступ до серверів Міноборони РФ.

Про це повідомили в українській воєнній розвідці 4 березня.

Отримавши доступ до серверів Міноборони РФ, українська спецслужба тепер володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало російське відомство.

ГУР також отримало у своє розпорядження масив таємної службової документації Міноборони РФ.

“Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між ＞2000 структурних одиниць силового відомства росії”, – уточнили в розвідці.

Там пояснили, що одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок.

Окрім того, аналіз одержаних даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів Міноборони РФ, заступників, помічників, спеціалістів – усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою “Бюрократъ”.

Наприклад, у розпорядженні ГУР опинилася службова документація заступника міністра оборони РФ Тімура Іванова. Зазначається, що він відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною.

“Тож почесне звання “маладєц” відходить саме йому: вадімич, всім – 4, тобі – 5!” – поглузували у воєнній розвідці.

Резюмуючи, в ГУР вказали, що робота у кіберпросторі Росії, спрямована на перешкоджання та параліч діяльності відповідальних за війну проти України силових органів та посадовців держави-агресора, триває.