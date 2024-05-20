Зокрема Патронатна служба Азову нагадала, що сьогодні, 20 травня, відзначається 2 роки, як захисники Маріуполя вийшли з заводу «Азовсталь».
Серед закладів, що долучились до вшанування цієї дати BIMBO кава & more, Octotower та Blurcoffeeshop.
У своєму пості в Instagram BIMBO кава & more нагадали громадянам про важливість пам’яті та визнання відваги наших захисників.
“Памʼятаєте тяжку весну 2022? Оборона повністю оточеного Маріуполя тривала 86 днів і ми всі, перехопивши подих, спостерігали за тими відважними, але такими болісними подіями. Зараз, коли ми мали можливість побачити «20 днів в Маріуполі», ми можемо ще краще уявити, але ніколи ніхто не має відчути те, що пережили захисники Маріуполя.
20 травня 2022 року захисники гарнізону Маріуполь вийшли в почесний полон за наказом вищого командування з території заводу «Азовсталь». Більша частина гарнізону вже ДВА РОКИ в полоні. Ми памʼятаємо та не дамо забути собі, суспільству та світу”, — пише BIMBO кава & more.
Подібний пост поширили також працівники Octotower та Blurcoffeeshop.
“2 роки назад — 20 травня 2022 року захисники гарнізону Маріуполь вийшли в почесний полон за наказом вищого командування з території заводу «Азовсталь».
Полон, який мав тривати 3–4 місяці, для когось триває вже два роки. Ми повинні зробити все, щоб голос не стих! Щоб ті, хто стояв за нас, нарешті повернулися в обійми рідних!”, — йдеться в їхньому пості.
Також нагадаємо, що щотижня в столиці України проходять акції Free Azov на підтримку військових, які досі перебувають в полоні