Зокрема Патронатна служба Азову нагадала, що сьогодні, 20 травня, відзначається 2 роки, як захисники Маріуполя вийшли з заводу «Азовсталь».

Серед закладів, що долучились до вшанування цієї дати BIMBO кава & more, Octotower та Blurcoffeeshop.

У своєму пості в Instagram BIMBO кава & more нагадали громадянам про важливість пам’яті та визнання відваги наших захисників.

“Памʼятаєте тяжку весну 2022? Оборона повністю оточеного Маріуполя тривала 86 днів і ми всі, перехопивши подих, спостерігали за тими відважними, але такими болісними подіями. Зараз, коли ми мали можливість побачити «20 днів в Маріуполі», ми можемо ще краще уявити, але ніколи ніхто не має відчути те, що пережили захисники Маріуполя.

20 травня 2022 року захисники гарнізону Маріуполь вийшли в почесний полон за наказом вищого командування з території заводу «Азовсталь». Більша частина гарнізону вже ДВА РОКИ в полоні. Ми памʼятаємо та не дамо забути собі, суспільству та світу”, — пише BIMBO кава & more.