У неділю, 14 квітня, міністри транспорту країн "Великої сімки" за підсумками саміту у Мілані затвердили відповідну декларацію й тим самим підтвердили, що відбудова України "залишається ключовим пріоритетом".

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Учасники Саміту наголосили на важливості відновлення зруйнованих транспортних систем для сприяння швидкому відновленню України від наслідків незаконної загарбницької війни Росії.

“Ми повністю зобов’язуємося продовжувати роботу, спрямовану на реконструкцію стійких, розумних і безпечних транспортних систем в Україні, дотримуючись принципу “відновлювати краще, ніж було”. Інфраструктура та транспортні системи України мають вирішальне значення не лише для відновлення економіки України та добробуту її громадян, але й для відновлення міжнародного транспортного сполучення, що принесе користь світовій торгівлі та ланцюгам постачання”, – йдеться в Декларації.

Країни G7 підтвердили свою підтримку посиленню транскордонного зв’язку, включаючи інфраструктуру та побудову стійких ланцюгів постачання, а також інтеграцію транспортної мережі України через розвиток нових залізничних сполучень із європейською колією.

Учасники наголосили на важливості українського Чорноморського морського коридору як економічного та ефективного експортного коридору через Чорне море, розвитку ініціативи щодо розмінування Чорного моря, а також виконання Угоди між Євросоюзом та Україною про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

За підсумками зустрічі було оголошено про створення Робочої групи G7 щодо ланцюгів поставок, щоб зосередитися на актуальних транспортних викликах.