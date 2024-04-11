Високий представник Європейського Союзу, Жозеп Боррель сказав, що ЄС повинен продовжувати підтримувати Україну настільки, наскільки це необхідно, оскільки перемога Росії у війні виявиться набагато дорожче у майбутньому.

Про це Боррель сказав на пленарному засіданні Європарламенту.

Він підкреслив, що Україна вже отримала значну суму підтримки від Євросоюзу та країн-членів, зокрема 96 мільярдів євро, з яких 31 мільярд є військовою підтримкою.

“Хтось може сказати, що підтримувати Україну – дорого. Але якщо не надати їй допомоги, дозволивши впасти перед російською агресією, у майбутньому доведеться сплатити значно вищу ціну. І нам, і наступним поколінням, тому що Росія стане ще більшою загрозою для нашої безпеки і свободи”, – наголосив представник.

Боррель підкреслив, що Європейський Союз має надавати Україні допомогу “стільки, скільки буде потрібно”, і використовувати всі фінансові та військові можливості для цього.

Він також наголосив, що підтримка України важлива не лише через її сусідство з ЄС, але і через статус партнера та кандидата на вступ до Союзу. Збереження незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є важливою складовою здатності ЄС жити у свободі.