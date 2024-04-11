Про це Боррель сказав на пленарному засіданні Європарламенту.
Він підкреслив, що Україна вже отримала значну суму підтримки від Євросоюзу та країн-членів, зокрема 96 мільярдів євро, з яких 31 мільярд є військовою підтримкою.
“Хтось може сказати, що підтримувати Україну – дорого. Але якщо не надати їй допомоги, дозволивши впасти перед російською агресією, у майбутньому доведеться сплатити значно вищу ціну.
І нам, і наступним поколінням, тому що Росія стане ще більшою загрозою для нашої безпеки і свободи”, – наголосив представник.
Боррель підкреслив, що Європейський Союз має надавати Україні допомогу “стільки, скільки буде потрібно”, і використовувати всі фінансові та військові можливості для цього.
Він також наголосив, що підтримка України важлива не лише через її сусідство з ЄС, але і через статус партнера та кандидата на вступ до Союзу. Збереження незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є важливою складовою здатності ЄС жити у свободі.
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