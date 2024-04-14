Президент США Джо Байден прокоментував атаку Ірану на Ізраїль та повідомив, що скликає засідання G7 для обговорення атаки.

Про це йдеться в офіційній заяві, поширеній Білим домом.

“Завтра (а саме 14 квітня, оскільки заява прозвучала 13 квітня за американським часом — ред.) я зберу своїх колег-лідерів G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на нахабну атаку Ірану. Моя команда співпрацюватиме зі своїми колегами по всьому регіону”, — йдеться у заяві.

Байден зазначив, що американські об’єкти або сили США на Близькому Сході не постраждали. Він додав, що Ізраїлю за сприяння США вдалося збити майже всі запущені Іраном ракети і безпілотники. Байден запевнив Ізраїль у підтримці з боку Вашингтона.

Він підкреслив, що Ізраїль продемонстрував надзвичайну здатність захищатися від безпрецедентних атак та надіслав чіткий меседж ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці цієї країни.