Нідерланди не єдина держава, яка готова просто зараз викупити батарею ППО Patriot для подальшої передачі Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”.

“Відкрию невеличку дипломатичну таємницю: Нідерланди – не єдина держава, яка готова прямо зараз купити батарею Patriot у будь-якої країни світу за ціну, яку ця країна назве”, – висловився Кулеба.

Він наголосив, що публічний сигнал Нідерландів був надзвичайно важливим, як і заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що не треба прикриватися натовськими стандартами при ухваленні рішень про передачу Україні систем ППО.

За словами Кулеби, ще ніколи не було такої активності партнерів щодо надання засобів протиповітряної оборони Україні.

“Такої інтенсивності наших партнерів щодо надання Україні ППО не було ніколи з початку повномасштабного вторгнення. Зараз відбувається надзвичайно велика дипломатична активність”, – підсумував міністр закордонних справ.