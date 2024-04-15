Про це Кулеба сказав в етері телемарафону.

“Послухав пана Остіна – дуже великий друг України, багато для нас зробив, але от в цьому питанні, чесно, я не бачу причинно-наслідкового зв’язку”, – сказав він.

Очільник МЗС висловив переконання, що вибухи та пожежі на НПЗ можуть впливати на російський енергетичний ринок, а не на світовий.

“Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку, але щось я не бачу проблем – на світовому”, – сказав міністр.

Також Кулеба звернув увагу, що через постійні російсські повітряні атаки по Україні та на тлі нестачі батарей ППО Patriot кількість жертв серед цивільного населення зростає, люди стикаються з відсутністю світла та тепла. У цьому контексті Кулеба спитав: “це нікого не хвилює?”

Крім того, посадовець сказав, що Україна змушена захищатися від широкомасштабної військової агресії Росії, зокрема масованих комбінованих повітряних атак. Тому “треба мислити своїми інтересами”.

За словами міністра, якщо країни-партнери передадуть Україні ефективні засоби протиповітряної оборони із проханням “не робити певних речей”, тоді “є предмет для розмови”.

“А якщо ми не маємо цих батарей, не маємо пакета допомоги, і при цьому нас просять щось не робити – тоді немає предмета, тоді про що говорити?” – спитав Кулеба.