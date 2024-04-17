У Євросоюзі можуть викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє The Guardian.

Рютте зазначив, що продовжить переконувати країни, які мають на озброєнні “велику кількість” систем Patriot, передати частину Україні для відбиття російських атак.

Прем’єр Нідерландів запропонував купити Patriot для подальшого передання Україні, якщо певні держави не хочуть передавати їх напряму.

«Ми можемо у них купити, можемо доставити в Україну, гроші у нас є. Це вкрай важливо», — сказав він після прибуття на саміт лідерів ЄС.

Раніше Нідерланди пообіцяли надати 4 млрд євро на військову допомогу для України, а також передати кілька систем Patriot. Точна їхня кількість поки невідома.