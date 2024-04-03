В Україні стало помітно менше легковажних блогерів, що можуть необачно поширювати відомості, які росіянам знати не треба.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

Він зазначив, що такі випадки зараз стають винятковими, а тих, хто продовжує діяти необачно, притягують до відповідальності.

Тимченко пояснив, що виявлення намірів і роботи блогерів, що можуть шкодити країні, є частиною роботи Служби безпеки України.

Та у більшості випадків, додав Тимченко, йдеться не про роботу на ворога, а просто про легковажність та бажання набрати популярність.

“Зараз, коли велику кількість блогерів притягнуто до відповідальності, вони вже добре розуміють наслідки такої популярності та поширень їхнього контенту. Загалом же кожен українець має бути свідомим, що всі ми сьогодні, на жаль, живемо у війні, зважати на ризики та розуміти можливі наслідки своїх дій”, — сказав заступник міністра.