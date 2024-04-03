Це повідомив Держдепартамент США після їхньої зустрічі.
“Держсекретар Блінкен і президент Макрон підтвердили рішучу підтримку боротьби України за свободу проти агресії Росії”, — зазначив Держдепартамент.
Також узгоджено важливість запобігання розширенню конфлікту в Газі та ескалації в Лівані.
Лідери також обговорили виклики, які ставляться Китаєм, та зусилля щодо зміцнення глобальної продовольчої безпеки через координацію Вакцинаційних адаптованих культур і Ґрунтів (VACS).
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