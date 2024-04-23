Лідер республіканської меншості в Сенаті американського Конгресу Мітч Макконнелл виступив із промовою під час дебатів щодо проєкту закону з допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню підтримати цю ініціативу та зберегти американське лідерство у світі.
Впливовий сенатор виступив перед основним голосуванням за документ у верхній палаті.
«Нездатність допомогти Україні зараз у протистоянні російській агресії означатиме заохочення до ескалації проти наших найближчих союзників і торгових партнерів. Це означатиме більший ризик, що американські сили будуть втягнуті в конфлікт», – наголосив лідер республіканців.
Він додав, що це також призведе до збільшення витрат для розгортання військ США в Європі та нарощування військових потреб для захисту від агресії.
Сенатор також апелював до важливості виділення допомоги Ізраїлю, який недавно разом зі США та іншими союзниками й партнерами відбив масовану ракетно-повітряну атаку іранських сил.
«Нездатність відновити стримування Ірану означатиме заохочення терористів до насильства проти американського персоналу, нашого союзника Ізраїлю та міжнародної торгівлі, яка лежить в основі нашого процвітання», – продовжив Макконнелл.
Він також звернув увагу на необхідність фінансування союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.
«Нездатність протистояти загрозі з боку Китайської Народної Республіки означатиме загрозу всій системі альянсів, які захищають американські інтереси та зміцнюють американське лідерство», – наголосив Макконнелл.
У цьому зв’язку він підкреслив, що процвітання та безпека Америки є результатом десятиліть лідерства США, а «глобальні інтереси супроводжуються глобальною відповідальністю». Окремо сенатор наголосив, що головною мовою стратегічної конкуренції є сила.
«Сьогодні Сенат проходитиме тест, і ми не повинні провалити його», – заявив Макконнелл.
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