Лідер республіканської меншості в Сенаті американського Конгресу Мітч Макконнелл виступив із промовою під час дебатів щодо проєкту закону з допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню підтримати цю ініціативу та зберегти американське лідерство у світі.

Впливовий сенатор виступив перед основним голосуванням за документ у верхній палаті.

«Нездатність допомогти Україні зараз у протистоянні російській агресії означатиме заохочення до ескалації проти наших найближчих союзників і торгових партнерів. Це означатиме більший ризик, що американські сили будуть втягнуті в конфлікт», – наголосив лідер республіканців.

Він додав, що це також призведе до збільшення витрат для розгортання військ США в Європі та нарощування військових потреб для захисту від агресії.

Сенатор також апелював до важливості виділення допомоги Ізраїлю, який недавно разом зі США та іншими союзниками й партнерами відбив масовану ракетно-повітряну атаку іранських сил.

«Нездатність відновити стримування Ірану означатиме заохочення терористів до насильства проти американського персоналу, нашого союзника Ізраїлю та міжнародної торгівлі, яка лежить в основі нашого процвітання», – продовжив Макконнелл.

Він також звернув увагу на необхідність фінансування союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Нездатність протистояти загрозі з боку Китайської Народної Республіки означатиме загрозу всій системі альянсів, які захищають американські інтереси та зміцнюють американське лідерство», – наголосив Макконнелл.

У цьому зв’язку він підкреслив, що процвітання та безпека Америки є результатом десятиліть лідерства США, а «глобальні інтереси супроводжуються глобальною відповідальністю». Окремо сенатор наголосив, що головною мовою стратегічної конкуренції є сила.

«Сьогодні Сенат проходитиме тест, і ми не повинні провалити його», – заявив Макконнелл.