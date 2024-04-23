Уряд США вже готує пакет військової допомоги Україні на $1 мільярд, який стане першим після ухвалення закону з масштабною допомогою Україні.

По це йдеться в матеріалі Reuters із посиланням на офіційних представників у адміністрації США.

За словами американських чиновників, пакет допомоги включатиме транспортні засоби, боєприпаси для протиповітряних систем Stinger, додаткові ракети для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм, протитанкові системи TOW і Javelin, а також іншу зброю, яку можна одразу використовувати на полі бою.

Президент США Джо Байден ще пів року тому вніс на розгляд Конгресу запит із додатковим фінансуванням на потреби національної безпеки США з допомогою Україні, Ізраїлю та партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, що 20 квітня Палата представників ухвалила пакет законопроєктів на підтримку цього запиту. Сенат США має проголосувати за зовнішню допомогу у сьогодні, 23 квітня.