Президент Франції зазначив, що сподівається на припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор, та розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.

Про це Емманюель Макрон повідомляв у великому інтерв’ю BFMTV щодо майбутніх Олімпійських ігор, які приймає Франція.

Глава держави зазначив, що звернеться по допомогу до президента Китаю Сі Цзіньпіна, який за кілька тижнів відвідає Париж. Президент Республіки, зокрема, нагадав, що у його китайського колеги була «така сама робота» у 2022 році з нагоди зимових Олімпійських ігор.

Макрон наголосив, що Олімпійські ігри 2024 року мають стати «моментом дипломатичного миру».

Глава уряду також зазначив, що російські спортсмени будуть виступати під нейтральним прапором.

Також президент розповів, що Франція впевнена в успішній церемонії відкриття Олімпіади на річці Сена у липні, але має запасні варіанти на випадок, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.