Приблизно половина опитаних французів віком від 18 до 25 років сказали, що долучилися б до воєнних дій в Україні, якби це було потрібно для захисту Франції.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Інституту стратегічних досліджень військової школи (IRSEM), передають Le Figaro та Le Parisien.

На запитання “якби захист Франції вимагав від країни участі у війні в Україні, чи були б ви готові взяти зобов’язання захищати свою країну?”, 51% опитаних відповіли «так», у тому числі 17% «так абсолютно» і 34 «так, можливо». Майже чверть хлопців (24%) відповіли «так, абсолютно», порівняно з 12% дівчат.

Не згадуючи конкретну країну, 57% опитаних молодих людей заявили, що готові записатися під прапори «у разі війни».

Крім того, майже третина французької молоді (31%) підтримують ідею розміщення французьких військ в Україні (порівняно з 17% серед тих, хто старше 50 років) — і опитування проводилося ще до того, як цю можливість почав обговорювати президент Емманюель Макрон.

62% опитаних вважають за доцільне відновити загальну військову службу, яку Франція скасувала у 1997 році.