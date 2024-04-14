Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Інституту стратегічних досліджень військової школи (IRSEM), передають Le Figaro та Le Parisien.
На запитання “якби захист Франції вимагав від країни участі у війні в Україні, чи були б ви готові взяти зобов’язання захищати свою країну?”, 51% опитаних відповіли «так», у тому числі 17% «так абсолютно» і 34 «так, можливо». Майже чверть хлопців (24%) відповіли «так, абсолютно», порівняно з 12% дівчат.
Не згадуючи конкретну країну, 57% опитаних молодих людей заявили, що готові записатися під прапори «у разі війни».
Крім того, майже третина французької молоді (31%) підтримують ідею розміщення французьких військ в Україні (порівняно з 17% серед тих, хто старше 50 років) — і опитування проводилося ще до того, як цю можливість почав обговорювати президент Емманюель Макрон.
62% опитаних вважають за доцільне відновити загальну військову службу, яку Франція скасувала у 1997 році.
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