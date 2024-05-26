Мальтійське головування в ОБСЄ висловило своє негоду щодо повітряних ударів, які Росія здійснює по містах України, і закликало РФ припинити війну.

Про це пише Мальта ОБСЄ.

В дописі наголошують, що Мальтійське головування в ОБСЄ обурене повітряними ударами Росії по містах України. Атаки не лише продовжують спричиняти трагічну загибель та людські страждання, а є кричущими порушеннями зобов’язань у межах ОБСЄ та зобов’язаннями за Статутом ООН.

“Ми сумуємо і засуджуємо всі факти жертв серед цивільного населення і знову закликаємо припинити цю війну”, – йдеться в повідомленні.

Мальтійське головування наполягає, що загибель людей і страждання, заподіяні багатьом родинам, спричинені російським терором, є неприйнятними й мають припинитися.

Нагадаємо, що в Харкові на ранок 26 травня було оголошено про ліквідацію пожежі в “Епіцентрі” після атаки, що тривала 16 годин. Підтверджено загибель 14 людей, ще 16 вважаються зниклими.

Відомо, що мер Харкова Ігор Терехов розповів, як приліт потрапив у спальний район міста, у щільну цивільну забудову. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Усі відповідні служби працюють на місці влучання.