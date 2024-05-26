Президент Європейської ради, Шарль Мішель, вважає російський удар по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові жахливим злочином, що призвело до смерті щонайменше 14 людей.

Про це Мішель заявив на сторінці в Х.

У Харкові на ранок 26 травня було оголошено, що ліквідація пожежі в “Епіцентрі” після попадання тривала 16 годин. Підтверджено загибель 14 людей, ще 16 вважаються зниклими.

“Зусилля Росії для терору щодо українських цивільних у рамках її загарбницької війни проти України мають злочинний характер. Разом ми можемо зупинити звірські атаки Росії. Потрібно терміново рухатися із комплексним рішенням для захисту України від ударів з повітря”, – прокоментував Шарль Мішель.

Відомо, що мер Харкова Ігор Терехов розповів, як приліт потрапив у спальний район міста, у щільну цивільну забудову. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Усі відповідні служби працюють на місці влучання.

“Маємо велику кількість людей, зниклих безвісті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей – це чистий тероризм”, — додав Терехов.