Про це пише начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За наданими даними, 149 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

24 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.

253 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Приморського та Червонодніпровки.

Вчора стало відомо, що протягом останньої доби 25 травня російські військові здійснили 342 обстріли семи населених пунктів Запорізької області. Крім того, надійшло 12 повідомлень про руйнування житла. Цивільні не постраждали.