Ганна Маляр сказала, що їй "ніяково від того, що відбулось в ефірі". Але в тому ж дописі, де просить вибачення, ще раз повідомила, що демобілізація військових наразі не є найкращою ідеєю.

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр публічно попросила вибачення у народної депутатки від фракції “Голос” Інни Совсун за свої слова під час обговорення проблеми щодо демобілізації військових у програмі “Новий відлік” на “Суспільному”. Свою поведінку Маляр пояснила в дописі Facebook на четвертий день після телеетеру.

Колишня високопосадовиця написала, що “не мала морального права так емоційно реагувати на токшоу”. За її словами, її обурило те, що Совсун утрималась від голосування при ухваленні Верховною Радою законопроєкту про мобілізацію. Маляр вважає, що народна депутатка не віддала свій “голос” “за життєво важливий для країни закон”.

“Але мене це не виправдовує. Я не права. Я прошу вибачення у народного депутата фракції “Голос” Інни Совсун. Пані Інно, це важке випробування для вас і тисяч українських сімей в кого рідні служать в силах оборони. Я щиро перепрошую і мені самій ніяково від того, що відбулось в ефірі”, — написала ексзаступниця міністра оборони.

За словами Маляр, жодна держава під час війни не демобілізовує свої війська.

“Якби рішення про демобілізацію було б зараз прийнято, то на весну 2025 ми б мали однозначно програшну позицію і нам би довелось мобілізовувати значно більше людей, ніж це відбувається зараз. І кількість загиблих зросла б в рази через “необстріляність” такої маси людей”, — пояснила вона.

Маляр написала, Україна перебуває “на порозі нового наступу росіян” і існують ризики відкриття нового фронту, тому навіть встояти без людей нашій державі не вдасться.

“Мобілізація в Україні — це найважливіше та водночас найболючіше рішення на сьогодні. Це питання виживання нас як країни і нашого народу. Проголосований закон про мобілізацію — відверто не найкращий, але він був необхідний. Військові вимагали цей закон вже давно, і просили в тому числі не проводити демобілізацію, щоб не оголяти фронти”, — сказала Маляр.

Вона додала, що давно не працює в державних установах, а на уточнююче питання в коментарях відповіла, що займається розвитком проєктів, які поширюють інформацію про війну у західних країнах.

На момент публікації матеріалу Інна Совсун не коментувала вибачення Ганни Маляр.