Через чергові атаки ворога по всій території України, а також технічні неполадки, в країні наразі знеструмлено сім областей.

Про це повідомляє Міненерго.

У Хмельницькій області після ракетного обстрілу було відключено від електропостачання 13 населених пунктів, загалом – понад 11 тисяч абонентів. Усіх заживили. Також енергетики відновили електропостачання 23 населеним пунктам, які були знеструмлені через негоду.

У Кіровоградській області енергетики відновили електропостачання п’ятьом населеним пунктам, які були без світла через негоду.

У Харківській області через обстріли було відключено 1,1 тисячі абонентів. Водночас енергетики відновили 1,3 тисячі точок обліку. Залишаються знеструмленими 38,5 тисяч абонентів – усі через бойові дії. Газовики відновили газопостачання 112 споживачам.

У Дніпропетровській області через бойові дії був відключений 31 абонент, тривають відновлювальні роботи.

Через обстріли минулої доби в Донецькій області було відключено електропостачання для 8,8 тисяч абонентів у трьох населених пунктах. Енергетики відновили постачання для понад 9 тисяч абонентів, але 109 населених пунктів, загалом 48,2 тисячі абонентів, залишаються без електрики.

У Житомирі виявлено витік газу з підземного газопроводу на території домогосподарства. Газопостачання було припинено для 30 абонентів, які проживають у приватних будинках.

У Запорізькій області з технічних причин вимикалися 308 точок обліку у трьох населених пунктах, а через бойові дії – 64 абоненти. Енергетики відновили постачання для 533 абонентів у двох населених пунктах, які були відключені.

У Білоцерківському районі Київської області через технічні причини відключено від газопостачання 118 споживачів, які проживають у приватному секторі.

У Миколаєві під час самовільної заміни водонагрівача споживач залив водою внутрішньобудинковий газопровід. Для локалізації аварії газовики були змушені припинити газопостачання для 27 споживачів.

У Сумській області енергетики відновили електропостачання для 356 абонентів у п’яти населених пунктах, які були вимкнені через бойові дії. З технічних причин відключено 681 точку обліку у трьох населених пунктах. Понад 7 тисяч точок обліку у 82 населених пунктах залишаються без електрики.

У Чернігівській області через бойові дії залишається без електропостачання 1501 абонент у 27 населених пунктах.