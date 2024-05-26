Довелося викликати саперів - у Дніпропетровській області на підстанції виявили вибуховий пристрій.

Про це пише Міненерго.

На одній з підстанцій оператора системи розподілу в Дніпропетровській області (ДТЕК Дніпровські електромережі) було виявлено вибухівку.

Росії потрібно знищити електричні підстанції для збільшення енергетичної кризи, яку вони створюють шляхом знищення або окупації більшості теплових та гідроелектростанцій України, а також найбільшої в Європі атомної електростанції в Енергодарі.

“На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій. Для його знешкодження викликали поліцію та саперів”, – йдеться в дописі.