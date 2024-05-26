Про це пише Міненерго.
На одній з підстанцій оператора системи розподілу в Дніпропетровській області (ДТЕК Дніпровські електромережі) було виявлено вибухівку.
Росії потрібно знищити електричні підстанції для збільшення енергетичної кризи, яку вони створюють шляхом знищення або окупації більшості теплових та гідроелектростанцій України, а також найбільшої в Європі атомної електростанції в Енергодарі.
“На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій. Для його знешкодження викликали поліцію та саперів”, – йдеться в дописі.