Про це повідомляє Tagesschau.

Джанет Єллен зробила відповідну заяву після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Вона різко розкритикувала республіканців, які блокують рішення щодо України.

“Нездатність республіканців у Палаті представників так довго підтримувати Україну в цей вирішальний момент війни не можна пробачити, і це завдає шкоди нашій національній безпеці”, – сказала Єллен.

Зі свого боку прем’єр-міністр України Шмигаль наголосив на важливості допомоги США Україні, особливо з огляду на рішучість Росії підірвати українську економіку. Він сподівається на ухвалення пакету допомоги Україні, включно з прямою фінансовою підтримкою.

“Ми розраховуємо на те, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі”, – сказав він.