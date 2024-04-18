Про це повідомляє Tagesschau.
Джанет Єллен зробила відповідну заяву після зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Вона різко розкритикувала республіканців, які блокують рішення щодо України.
“Нездатність республіканців у Палаті представників так довго підтримувати Україну в цей вирішальний момент війни не можна пробачити, і це завдає шкоди нашій національній безпеці”, – сказала Єллен.
Зі свого боку прем’єр-міністр України Шмигаль наголосив на важливості допомоги США Україні, особливо з огляду на рішучість Росії підірвати українську економіку. Він сподівається на ухвалення пакету допомоги Україні, включно з прямою фінансовою підтримкою.
“Ми розраховуємо на те, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі”, – сказав він.
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