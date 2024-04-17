Про це повідомляє Reuters.
За словами представниці Мінфіну США, Джанетою Єллен, спільні учасники обговорюють різні методи допомоги Україні, але цей процес включає кілька етапів.
Один з можливих варіантів — використання частки російських активів як застави за кредитами або облігаціями, виданими для підтримки України.
Міністр фінансів України Сергій Марченко має намір 17 квітня зустрітися з головою Мінфіну Німеччини Крістіаном Лінднером та іншими представниками G7, щоб обговорити ці питання.
Як повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен, Сполучені Штати та їхні союзники з Великої семи вивчають можливості розблокування майже 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів для допомоги Україні.
“Це гуманітарний і моральний імператив, а також економічна війна, враховуючи значний негативний вплив війни на економіки в усьому світі”, — сказала Єллен на пресконференції в кулуарах весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Вашингтон.
У лютому Єврорада схвалила використання доходів від російських активів для фінансування допомоги Україні, але Угорщина перешкоджає конфіскації активів Росії на користь України.
Загальна сума заморожених російських активів в ЄС становить 200 мільярдів євро, а використання цих коштів має бути спрямоване на закупівлю зброї для України.
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