Україна не отримає усю суму заморожених російських активів одразу після їх конфіскації.

Про це повідомляє Reuters.

За словами представниці Мінфіну США, Джанетою Єллен, спільні учасники обговорюють різні методи допомоги Україні, але цей процес включає кілька етапів.

Один з можливих варіантів — використання частки російських активів як застави за кредитами або облігаціями, виданими для підтримки України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко має намір 17 квітня зустрітися з головою Мінфіну Німеччини Крістіаном Лінднером та іншими представниками G7, щоб обговорити ці питання.

Як повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен, Сполучені Штати та їхні союзники з Великої семи вивчають можливості розблокування майже 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів для допомоги Україні.

“Це гуманітарний і моральний імператив, а також економічна війна, враховуючи значний негативний вплив війни на економіки в усьому світі”, — сказала Єллен на пресконференції в кулуарах весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Вашингтон.

У лютому Єврорада схвалила використання доходів від російських активів для фінансування допомоги Україні, але Угорщина перешкоджає конфіскації активів Росії на користь України.

Загальна сума заморожених російських активів в ЄС становить 200 мільярдів євро, а використання цих коштів має бути спрямоване на закупівлю зброї для України.