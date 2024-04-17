Про це повідомляє CNN.
17 квітня Майк Джонсон оголосив, що він дотримується свого плану винести на обговорення низку законопроєктів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням України.
У записці для членів спікер повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері.
За словами спікера Палати представників, тексти трьох окремих законопроєктів про допомогу Ізраїлю, Тайваню і Україні будуть опубліковані до кінця середи.
13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі $95 мільярдів, $60 млрд з яких — для Києва.
15 квітня Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших пріоритетів національної безпеки.
Спікера Палати представників Майка Джонсона закликали подати у відставку через питання виділення грошей для України.
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