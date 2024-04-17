Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що внесе на голосування ряд законопроєктів, серед яких той, що передбачає виділення допомоги Україні, вже цієї суботи, 20 квітня.

Про це повідомляє CNN.

17 квітня Майк Джонсон оголосив, що він дотримується свого плану винести на обговорення низку законопроєктів про іноземну допомогу, включно з фінансуванням України.

У записці для членів спікер повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері.

За словами спікера Палати представників, тексти трьох окремих законопроєктів про допомогу Ізраїлю, Тайваню і Україні будуть опубліковані до кінця середи.

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі $95 мільярдів, $60 млрд з яких — для Києва.

15 квітня Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню, а також інших пріоритетів національної безпеки.

Спікера Палати представників Майка Джонсона закликали подати у відставку через питання виділення грошей для України.