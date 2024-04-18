Про це повідомляє німецька телевізійна служба Tagesschau.
Пісторіус ствердно відповів на запитання, чи може Україна ще виграти війну з Росією.
“І ми маємо зробити все можливе, щоб цього досягти”, – підкреслив він.
Міністр оборони також наголосив, що саме тому Німеччина “досягає больового порогу”, коли йдеться про передачу зброї зі складів Бундесверу.
Що стосується Німеччини, Пісторіус застеріг від пом’якшення поворотного моменту в безпековій політиці внаслідок війни в Україні.
“Те, чого ми досягли до цього часу, не може і не повинно бути всім. Тому що президент Росії Володимир Путін і його уряд не мають права зупинятися на досягнутому. Тому Путін шукає і використовує кожну слабкість”, – сказав Пісторіус.
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