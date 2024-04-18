Про це повідомляє Tagesschau.

Головними питаннями цієї поїздки були нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, надання екстреної допомоги, зміцнення української економіки та розвиток економічних відносин з Німеччиною.

Габек також планує обговорити підготовку до конференції з відновлення України, запланованої на червень в Берліні.

“І це боротьба за свободу. Так, Україна бореться за власне самовизначення, за свою територіальну цілісність проти путінської агресії, але вона також бореться за цінності, які об’єднують і визначають Європу”, — сказав Габек.

Габек планує зустрітися з керівниками української влади, включаючи президента Зеленського, віцепрем’єр-міністерку, міністерку економіки Юлію Свириденко та міністра енергетики Германа Галущенка.

Після цього він відправиться до Молдови, де також проведе зустрічі з високопосадовцями, у тому числі з прем’єр-міністром Доріном Речаном