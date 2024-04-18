Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек запевнив, що німецькі компанії готові негайно долучитися до відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок російських атак.

Про це німецький урядовець заявив на спільній пресконференції з міністеркою економіки України Юлією Свириденко у Києві, повідомляє DW.

Він зазначив, що українські урядовці показали йому наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі, а також пояснили необхідність того, що потрібно зробити вже зараз.

Зокрема, сказав Габек, за літо необхідно вибудовувати резервну інфраструктуру.

“З німецького боку підприємства відреагували просто одразу, сказавши: “Гаразд, ми все зрозуміли. До кого нам потрібно звертатися, якщо ми це зробимо (інвестуватимемо у відбудову. – Ред.)? Наскільки гарантованим буде фінансування?”… Тож тепер ми намагаємось якомога швидше діяти й цій логіці має усе підпорядковуватися. Енергетичну інфраструктуру потрібно швидко відбудувати й ми робитимемо все, що допоможе в цьому плані”, – підкреслив Віцеканцлер Німеччини

За його словами, важливо, аби видатки на допомогу Україні, як військову, так і для відбудови енергоінфраструктури, фінансувалися як першочергові. А для залучення німецьких інвесторів на український ринок є дуже ефективний інструмент – інвестиційні гарантії, додав Габек.

У четвер, 18 квітня, Роберт Габек прибув з неоголошеним візитом до Києва. За його словами, цей візит є знаком того, що Німеччина повинна і буде надавати тривалу підтримку Україні.