Британський міністр оборони Грант Шаппс, у своєму недавньому інтерв’ю для BBC, охарактеризував російсько-українську війну як боротьбу за основи демократії, водночас підкресливши, що пряме втручання Заходу не планується.

“Відкладаючи те, що ми маємо робити — і фактично вже робимо, зокрема, завдяки діям Конгресу США, ми ризикуємо зробити саме те, про що турбується президент Зеленський”, — зазначив Шаппс, відповідаючи на питання про створення Заходом глухого кута у війні з Росією.

Президент України описав поточну ситуацію як абсурдну: з одного боку, Захід не бажає поразки України, а з іншого — боїться перемоги над Росією.