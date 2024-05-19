Британський міністр оборони Грант Шаппс, у своєму недавньому інтерв’ю для BBC, охарактеризував російсько-українську війну як боротьбу за основи демократії, водночас підкресливши, що пряме втручання Заходу не планується.
“Відкладаючи те, що ми маємо робити — і фактично вже робимо, зокрема, завдяки діям Конгресу США, ми ризикуємо зробити саме те, про що турбується президент Зеленський”, — зазначив Шаппс, відповідаючи на питання про створення Заходом глухого кута у війні з Росією.
Президент України описав поточну ситуацію як абсурдну: з одного боку, Захід не бажає поразки України, а з іншого — боїться перемоги над Росією.
“Я думаю, що для Заходу це безглуздо. Ми повинні зрозуміти, що перебуваємо в стані екзистенційної битви за те, як ми керуємося світовим порядком, і за саму демократію”, – сказав Шаппс.
“Фактом є те, що затримка з надсиланням додаткової допомоги [Україні] — і тут, очевидно, Конгрес США зволікав із цим — створила паузу, протягом якої, наприклад, Путін просунувся чи спробував просунутися на Харківщині”, – сказав британський міністр.
Тим не менш, Великобританія не має наміру вступати у відкритий конфлікт з Росією, підкреслив міністр. На запитання про те, чому Великобританія та США знищують ракети, що летять на Ізраїль, але не реагують на російські, спрямовані на Україну, Шаппс відповів, що ці два конфлікти мають різні обставини.
“Ми не хочемо вступати в прямий конфлікт з Росією… ми не збираємося вступати в цю війну”, — резюмував міністр.
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