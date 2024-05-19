Про це інформують українські ЗМІ з посиланням на власні джерела у спецслужбі.
Зазначається, що по аеродрому “Кущевськ” відпрацювали СБУ спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ. На летовищі розташовувалися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Зокрема, ворожі Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.
Крім того, також було атаковано Слов’янський нафтопереробний завод, після чого він зупинив свою роботу.
Це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром “Кущевськ” та Слов’янський НПЗ за останні три тижні. Тоді на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони.
“Цієї ночі перемогу боксера Олександра Усика святкувала не тільки вся Україна, але й військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ”, — розповіло джерело в коментарі Суспільному.
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