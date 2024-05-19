19 травня росіяни заявили про атаку безпілотників та ракет по декількох регіонах РФ. Дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кущевськ" та Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї

Про це інформують українські ЗМІ з посиланням на власні джерела у спецслужбі.

Зазначається, що по аеродрому “Кущевськ” відпрацювали СБУ спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ. На летовищі розташовувалися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Зокрема, ворожі Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

Крім того, також було атаковано Слов’янський нафтопереробний завод, після чого він зупинив свою роботу.

Це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром “Кущевськ” та Слов’янський НПЗ за останні три тижні. Тоді на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони.