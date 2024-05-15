“Якщо говорити про ситуацію, яка у Вовчанську, то ворог намагається закріпитися на північній частині міста, невеличкими піхотними групами намагається зайти. Наше завдання – знищувати ворога, не давати йому заводити більше сил та закріпитися”, – сказав він.

За словами Лазуткіна, українські бійці завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти російських сил. Зокрема, коли вони технікою підвозять піхоту.

“Підтягнуто резерви. Дійсно дуже такі ефективні боєздатні підрозділи зараз біля Вовчанська і тримають цей напрямок. Але так, деякі піхотні групи в місто дійсно зайшли”, – визнав Лазуткін.

Він зазначив, що сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав про ситуацію президенту Володимиру Зеленському. Сирський перебуває в бойових бригадах, напрямком зараз керує бригадний генерал Михайло Драпатий.