Про це речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив етері телемарафону.
“Якщо говорити про ситуацію, яка у Вовчанську, то ворог намагається закріпитися на північній частині міста, невеличкими піхотними групами намагається зайти. Наше завдання – знищувати ворога, не давати йому заводити більше сил та закріпитися”, – сказав він.
За словами Лазуткіна, українські бійці завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти російських сил. Зокрема, коли вони технікою підвозять піхоту.
“Підтягнуто резерви. Дійсно дуже такі ефективні боєздатні підрозділи зараз біля Вовчанська і тримають цей напрямок. Але так, деякі піхотні групи в місто дійсно зайшли”, – визнав Лазуткін.
Він зазначив, що сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповідав про ситуацію президенту Володимиру Зеленському. Сирський перебуває в бойових бригадах, напрямком зараз керує бригадний генерал Михайло Драпатий.
“Тому триває бойова робота. Ясна річ, що ситуація непроста, що напруга залишається. Є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої. Ворог намагається розтягнути фронт, десь зв’язати наші сили. Дійсно завдання наше знищити окупанта. І це робиться у великій кількості. Окупанти гинуть на підходах до Вовчанська, його околицях і в самому місті теж”, – зазначив речник.
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