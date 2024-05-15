У зв'язку із ситуацією у Харківській області президент Володимир Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі.,

Про це повідомляє його прессекретар Сергій Никифоров у Facebook

“Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Ми вдячні партнерам за розуміння”, — написав він.

На засіданні селектора 15 травня йшлося насамперед про ситуацію у Харківській області та питання забезпечення Сил оборони України.

Президент заслухав доповідь начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Зазначається, що “на місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації”.

Як йдеться в повідомленні, розгортаються додаткові сили, є резерви. “Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника”, стверджується в дописі. Вказано, що Сирський регулярно доповідає Зеленському про ситуацію.