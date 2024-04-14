Про це йдеться у заяві міноборони РФ.
“Близько 07:00 мск припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об’єктах на території Російської Федерації”, – зазначається у повідомленні.
Росіяни говорять, що їхня ППО нібито перехопила десять українських безпілотників над територією Краснодарського краю.
РФ запевняє, що всі повітряні цілі було знищено.
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