Російське міністерство оборони 14 квітня звинуватило Україну в атаці 10 безпілотників на Краснодарський край

Про це йдеться у заяві міноборони РФ.

“Близько 07:00 мск припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об’єктах на території Російської Федерації”, – зазначається у повідомленні.

Росіяни говорять, що їхня ППО нібито перехопила десять українських безпілотників над територією Краснодарського краю.

РФ запевняє, що всі повітряні цілі було знищено.