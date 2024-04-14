Атака дронами та ракетами на Ізраїль з боку Ірану схожа на удари, які Росія неодноразово завдавала по території України, намагаючись визначити оптимальний спосіб, як прорвати протиповітряну і протиракетну оборону західного зразка.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у соцмережі Х (Twitter).

За словами аналітиків, іранський комбінований безпілотниками та ракетами удар по Ізраїлю показує, що Іран вчиться у росіян і хуситів розробляти все більш небезпечні та ефективні атаки проти Ізраїлю.

Поєднання іранських безпілотників і крилатих і балістичних ракет проти Ізраїлю має на меті збити з пантелику і вивести з ладу ізраїльську протиповітряну оборону. Частиною цих зусиль є одночасні атаки підтримуваних Іраном проксі-сил в Лівані і Ємені.

«Цей іранський підхід повторює російські експерименти з комбінаціями балістичних і крилатих ракет разом з іранськими безпілотниками для запуску дедалі більш ефективних ударних пакетів, здатних пробити американські і європейські системи протиракетної і протиповітряної оборони», – вважають аналітики ISW.