Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у інтерв’ю LIGA.net.
“Є сухі цифри. Якщо усередині чи наприкінці лютого росіяни атакували Запорізьку область приблизно 200 разів на день, то сьогодні – 400-500. Кількість ворожих обстрілів суттєво зростає”, – зазначив очільник ОВА.
Він наголошує, що у Запорізькій області зруйновано понад 11 000 житлових будинків. У обласному центрі Запоріжжі ворог знищив 349 приватних будинків і 555 – багатоквартирних.
З 5 квітня не було жодного дня, коли б Росія не била по Запоріжжю, додав Федоров.
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