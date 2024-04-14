З 5 квітня не було жодного дня, коли б Росія не била по Запорізькій області, зазначає голова адміністрації.

Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у інтерв’ю LIGA.net.

“Є сухі цифри. Якщо усередині чи наприкінці лютого росіяни атакували Запорізьку область приблизно 200 разів на день, то сьогодні – 400-500. Кількість ворожих обстрілів суттєво зростає”, – зазначив очільник ОВА.

Він наголошує, що у Запорізькій області зруйновано понад 11 000 житлових будинків. У обласному центрі Запоріжжі ворог знищив 349 приватних будинків і 555 – багатоквартирних.

З 5 квітня не було жодного дня, коли б Росія не била по Запоріжжю, додав Федоров.