“Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета – забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу, надати можливість кожному громадянину реалізувати свій обов’язок захисту Батьківщини”, – сказав Гаврилюк.

За його словами, сьогодні оцифровано дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть бути включені до мобілізації, в усіх 24 регіонів України та Києві.

Про це заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк на засіданні Когресу місцевих та регіональних влад.

Він зазначив, що система “Оберіг” забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб’єкта. Вона інтегрована з податковою, Мін’юстом, Міносвіти, міграційною та прикордонною службами, а також Судовою адміністрацією.

Станом на 12 квітня було виконано 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян і оцифровано дані чоловіків призовного віку в усіх регіонах, зазначив заступник міністра.