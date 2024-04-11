Володимир Зеленський прокоментував документ під час пресконференції з лідерами Польщі та Литва Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою.
Як відзначив Зеленський, мобілізація в Україні йде відповідно до встановлених термінів й продовжується кожні три місяці.
“На запит наших військ є деякі зміни в мобілізації й згідно з цією мобілізацією є посилення контролю щодо ухилянтів. Хочу сказати, що будь-яка людина й навіть без цього закону, яка порушувала закон про мобілізацію й була мобілізаційно віку й вона була ухилянтом чи ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те, чи інше законодавство діюче”, – зауважив президент.
За його словами, законопроєкт зафіксовує норми, які допоможуть військовому керівництву.
“Що стосується закону чи одного з законів щодо змін до мобілізації, за який проголосували сьогодні вранці на запит нашого війська, військового керівництва. Є деякі зміни в мобілізації…У ньому посилений контроль щодо ухилянтів… Тут зафіксовані зміни деяких норм законодавства, що допоможуть військовому керівництву. Там [в законопроєкті уточнені] не тільки питання щодо мобілізації. Також є важливі умови для війська, яке постійно на фронті – відпустки, поліпшення ротацій тощо”, — підкреслив Зеленський
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