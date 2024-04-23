З 23 квітня Міністерство закордонних справ України наказало керівникам усіх дипломатичних представництв тимчасово призупинити усі консульські дії, пов'язані з громадянами України призовного віку.

Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

«З урахуванням пунктів 6 та 16 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, з метою недопущення уникнення громадянами України обов’язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років», – йдеться у листі за підписом Сибіги.

Ця заборона залишатиметься в силі до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування положень закону про посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня і набуде чинності у травні.

Можливі лише консульські дії, які стосуються оформлення посвідчень особи для повернення в Україну.