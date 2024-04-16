Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що прийнятий парламентом законопроєкт про мобілізацію — найкращий варіант, на який можна було сподіватися в умовах війни.

Про це Дмитро Лубінець сказав під час брифінгу після конференції “Цивільні в незаконному утриманні Росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства задля їхнього звільнення”, передає Укрінформ.

“На мій погляд, законопроєкт, який був прийнятий в умовах, в яких зараз перебуває Україна, це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися. Принципові зауваження, які я направив як уповноважений на профільний комітет, на мій погляд, практично всі були враховані”, – сказав Лубінець.

Омбудсмен додав, що вважає процедуру мобілізації, викладену у законі, “максимально демократичною”.

Він також зазначив, що потрібно розуміти, що зараз на лінії фронту тривають надзвичайно важкі бої і військові, які там перебувають, мають мати змогу, зокрема, отримувати відпустку, а для цього треба збільшити кількість українців у лавах ЗСУ.