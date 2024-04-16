У картці законопроекту на сайті парламенту йдеться, що документ повернуто з підписом від Президента України.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також підписав закон про посилення мобілізації №10449. Згідно з текстом Закону, він набере чинності через місяць з дня опублікування. Деякі положення стануть чинними через вісім місяців після публікації документа.

Серед основних положень документа:

обов’язкове повторне проходження ВЛК тими військовозобов’язаними, що визнані частково придатними;

повторне проходження повного медогляду для визначення придатності військовозобов’язаними (крім військовослужбовців), які отримали II-III інвалідності після 24 лютого 2022 року;

обмеження права на керування транспортними засобами для тих, хто ухиляється від виконання обов’язків на вимогу ТЦК та СП;

обов’язкова фото- та відеофіксація представником ТЦК чи правоохоронцем під час перевірки документів;

обов’язкова наявність при собі військово-облікового документа та пред’явлення його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника;

Обов’язкове оновлення персональних даних військовозобов’язаними протягом 60 днів з дня набрання чинності законом (і тими, хто в Україні, і тими, хто за кордоном). Це можна буде зробити за допомогою електронної пошти, телефону чи електронного кабінету.

11 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію №10449.

Перед цим народні депутати проголосували, зокрема за вилучення із законопроекту норми про демобілізацію, яка була в першому читанні. Вона передбачала звільнення зі служби військових, які загалом відслужили 36 місяців під час дії воєнного стану.