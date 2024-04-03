Про це повідомляє RMF24.

“Нам подобається Марк Рютте, але водночас ми вважаємо, що наш регіон недостатньо представлений як в Альянсі, так і в ЄС і в системі ООН. Ми шукатимемо кандидатів на високі посади в усіх трьох організаціях нашого регіону“, – відповів Сікорський на питання щодо того, чи підтримує Польща кандидатуру очільника уряду Нідерландів.