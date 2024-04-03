Про це повідомляє RMF24.
“Нам подобається Марк Рютте, але водночас ми вважаємо, що наш регіон недостатньо представлений як в Альянсі, так і в ЄС і в системі ООН. Ми шукатимемо кандидатів на високі посади в усіх трьох організаціях нашого регіону“, – відповів Сікорський на питання щодо того, чи підтримує Польща кандидатуру очільника уряду Нідерландів.
Водночас зазначається, що Марк Рютте користується підтримкою найбільших членів НАТО.
Раніше публічно про підтримку Рютте оголосили Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина. Але остаточне рішення має бути ухвалене за згодою всіх країн-членів НАТО.
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