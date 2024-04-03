Про це Руслан Стефанчук повідомив у Фейсбуці.
За словами очільника ВР, підписання амбітної, всеосяжної й стратегічної Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку чітко демонструє, що Фінляндія є “особливим партнером і надійним союзником України”.
Також Стефанчук подякував за всю надану Фінляндією підтримку Україні та оголошення 23-го пакету оборонної допомоги.
“Це для нас вкрай важливо. Важливо, що Фінляндія готова у довгостроковій перспективі надавати фінансову, гуманітарну й оборонну допомогу”, – підкреслив голова ВР.
Стефанчук поінформував, що окрім військової підтримки України, порушив питання посилення санкцій проти РФ і важливості запровадження більш жорстких кроків для політичної та економічної ізоляції РФ.
- Новий пакет допомоги від Фінляндії становитиме 188 млн євро.
- “Сильний документ”. Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб підписали угоду у сфері безпеки.
- Блінкен та Макрон підтвердили готовність надавати подальшу підтримку Україні, — Держдепартамент США.