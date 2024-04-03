​​Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчк обговорив з президентом Фінляндії Александром Стуббом та спікером парламенту Фінляндії Юссі Халла-Ахо питання посилення санкцій проти РФ.

Про це Руслан Стефанчук повідомив у Фейсбуці.

За словами очільника ВР, підписання амбітної, всеосяжної й стратегічної Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку чітко демонструє, що Фінляндія є “особливим партнером і надійним союзником України”.

Також Стефанчук подякував за всю надану Фінляндією підтримку Україні та оголошення 23-го пакету оборонної допомоги.

“Це для нас вкрай важливо. Важливо, що Фінляндія готова у довгостроковій перспективі надавати фінансову, гуманітарну й оборонну допомогу”, – підкреслив голова ВР.

Стефанчук поінформував, що окрім військової підтримки України, порушив питання посилення санкцій проти РФ і важливості запровадження більш жорстких кроків для політичної та економічної ізоляції РФ.