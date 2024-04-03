Українські нацгвардійці-аеророзвідники з 23 окремої бригади “Хортиця” за допомогою дронів-камікадзе знищили російський Центр управління радіоелектронної боротьби на Запорізькому напрямку.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії України. Також Telegram-канал НГУ оприлюднив відео, зняте БПЛА.

На кадрах видно, як безпілотники підлітають до цілі та завдають удару. Оскільки відео зняте самими дронами-камікадзе, в момент удару, а відповідно і “загибелі” дрона, на кадрах з’являється характерне мерехтіння.