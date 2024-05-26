Про це azovsangels повідомили в Instagram.

“Завдяки синергії та силі людей вдалося лише за один вечір зібрати понад 20 000 000 гривень”, — йдеться в повідомленні.

Ми обрали нову стратегію фандрейзингу, частиною якої є щорічний вечір для друзів «Янголів Азову»”, — повідомляє служба.

“Благодійний фонд «Янголи Азову» розширює свої горизонти методів збору коштів для допомоги пораненим воїнам та їхнім родинам і їхнім сімʼям.

“Янголи Азову” зокрема додали, що під час першого благодійного заходу бізнесмени, меценати, партнери, прихильники та військовослужбовці взяли участь у благодійному аукціоні та збирали кошти на три напрямки роботи їхньої служби.

““Фонд здоров’я Воїнів” кошти спрямовані на лікування, реабілітацію та протезування поранених бійців. “Янголи освіти” кошти на освіту дітей полеглих та полонених бійців. “Інституційну підтримку” кошти на підтримку офісу “Янголів Азову””, — йдеться в повідомленні.

Команда служби підготувала 10 гучних лотів.

“11-й з’явився вже під час вечора за ініціативи одного з гостей. Найдорожчий лот – вишиванка з Чернігівщини, з вишитим дубовим листям.

Її надала керівниця відділу роботи з пораненими та медична кураторка “Дзвінка”. Лот пішов з молотка за 75 тис. доларів”, — додала служба.