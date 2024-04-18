Наталя – мама бійця полку “Азов” Артема та співорганізаторка акцій “Не мовчи! Полон вбиває!”.

Нині Артем знаходиться в російському полоні. Пані Наталя продовжує боротися за визволення сина та його побратимів з полону, а також допомагає тим, хто вже повернувся додому.

В інтерв’ю жінка розповіла про те, як материнське серце відчуває все.

“Я просто божеволіла, бо думала, що його уже не має в живих”, – згадує Наталя, як вперше у неї зник зв’язок з сином, коли вона не розуміла, де він знаходиться.

Навіть про поранення Артема вона дізналась від його побратимів, які повернулись з полону, але найголовніше для неї, що він живий, і вона це точно знає, адже відчуває.

Наталя є співорганізаторкою акцій у підтримку полонених та зниклих безвісти. Вона згадує, як разом з родинами військовополонених тільки починали збирати людей та доносити українцям інформацію про важливість цієї проблеми:

“Ми розвернулися з табличками до людей, які йшли повз нашої акції, але вони навіть не розуміли, чому ми зібралися і чого ми хочемо! Знаєте, було таке відчуття, що частина людей просто відійшла від нас”.

Але наразі під час розмови ми вияснили, що свідомих українців стало більше, адже на акціях знаходиться велика кількість людей та медійних особистостей, і кожен розуміє, що ми є голосом наших героїв.

Не акціями єдиними наразі займається Наталя, адже 3 тижні вона їздила Женеву на 54 сесію ООН, де вдалося особисто поставити запитання про наших воїнів, та дізнатись чи є у МКЧХ своя позиція!

“Ми змогли поспілкуватися з представниками МКЧХ, і знаєте мені не було, що сказати їм приємного”, – розповідає Наталя про своє звернення до МКХЧ.

Адже наразі відбувається геноцид українського народу, але ми – незламні, і навіть якби син Артем зараз міг подивитись це інтерв’ю, то Наталя б сказала:

“Я б йому сказала, що йому ніколи не буде за мене соромно! Це я думаю він і так зрозуміє, як і всі хлопці та дівчата, що повернулися. Бо за них боряться! Їх ніхто не забув!”, – говорить мати зі сльозами на очах.

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