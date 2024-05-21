Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, у квітні 2017 року між КП “Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” та генпідрядником укладено договір щодо виконання робіт по об’єкту: “Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві”.
Надалі, у червні 2023 року між КП “Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”, генпідрядником та підрядною організацією підписані акти приймання виконаних будівельних робіт в частині витрат на експлуатацію машин і механізмів – дизельних компресорів, кранів, борових насосів, бурової установки.
Порядок формування ціни на орендовану техніку передбачено нормами ДСТУ, на основі якого складалась проєктно-кошторисна документація.
Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи, завищення витрат на оренду техніки становить понад 24 млн грн.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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