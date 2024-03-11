У Києві 1 грудня, відкрили Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Поки він буде доступний для руху спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусного маршруту №111 за напрямком ст.м. “Площа Українських героїв” — ст.м. “Лівобережна”.

Натяк від Кличка

Кошторисна вартість моста збільшилася в кілька разів, він змінив купу будівельників і став чи не найдорожчою спорудою в Україні. Але – “незабаром”. З такими словами мер столиці проїхався мостом і натякнув, що от-от це станеться.

Кличко пообіцяв, що кияни будуть здивовані:

“Було багато спекуляцій, бо в уявленні киян цей міст – це арка через Дніпро. Але всі, хто поїде через той міст, будуть здивовані, бо то 9,5 кілометра моста в повітрі над островами і Дніпром”.

У сюжеті ви дізнаєтеся:

Як довго будують Подільський міст у Києві та хто за цим стоїть?

Скільки кримінальних проваджень відкрили навколо будівництва мосту?

Які корупційні скандали існують навколо Подільського мосту?

Чому місцеві мешканці не задоволені будівництвом мосту?

Скільки коштів вже витратили на будівництво Подільського переходу?

Коли повноцінно завершать будівництво мосту?

І про мільярди – це не перебільшення. Адже тільки за каденцію Віталія Кличка (взагалі будівництво йде вже 30 років – з 1993) на цей довгобуд було виділено за різними оцінками від 10 до 14 млрд грн. Які отримав генеральний підрядник будівництва – ТОВ “Еко Буд Трейд”, цю компанію ЗМІ неодноразово пов’язували з колишнім депутатом Київради Денисом Комарницьким.

Загальний бюджет будівництва теж постійно зростав. Так, у 2016 році КМДА перезапустила проєкт Подільського мосту і збільшила його вартість до 11,2 млрд грн – саме тоді головним підрядником на довгобуді стало ТОВ “Еко-буд-трейд”. А у 2021 році Київська міська державна адміністрація збільшила кошторисну вартість проєкту Подільського мостового переходу майже вдвічі: з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Відкидаєш — пропонуй. Експерти розробили альтернативне рішення. Громадська організація “Пасажири Києва” запропонувала КМДА зміни в автобусних маршрутах. За їхніми словами це дозволить зменшити час поїздки та кількість пересадок, залучивши при цьому більшу кількість пасажирів.

“Ми пропонуємо продовжити автобус №72 через Подільський міст, ст. м. “Лівобережна” до готелю “Славутич” (Русанівка) з поглинанням маршрутів №111 і №48″, — зазначено в публікації ГО “Пасажири Києва”.

Звісно, така пропозиція намагається вирішити питання лише громадського транспорту. Водночас, зрозуміло, що Подільський мостовий перехід точно не будувався виключно для автобусних маршрутів. Цей об’єкт проектувався не просто як важлива артерія сполучення правого та лівого берега столиці.

Важливо зосередитися на розвантаженні Північного мосту та мосту Метро, особливо з урахуванням аварійного стану останнього. Проте, виникає невизначеність щодо термінів запуску автомобільного руху по естакаді, оскільки відкриття Подільського мостового переходу знову й знову відкладається.

Здається, що будівництво мосту проводиться без чіткого планування результату, оскільки немає точної інформації про його остаточний вигляд та функціональність після завершення робіт. Варто зазначити, що на будівництво Подільського мостового переходу вже було витрачено значні кошти з міського бюджету.

“Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради кошторисна вартість будівництва Об’єкту складає 19 921 572 998 грн, станом на 01.01.2024 освоєно 15 532 541 200 грн”, — відповідь КМДА

Отже, ситуація залишається напруженою. Вже було виділено значні кошти — майже 20 мільярдів гривень — на будівництво Подільського мосту з міського бюджету. Хоча компанію, що відповідає за будівництво, підозрюють в розтраті коштів, вони продовжують роботу.

Проте, міст досі не веде нікуди, і щодо його майбутнього немає ясності. Рішення столичної влади щодо запуску громадського транспорту викликає серйозні сумніви та може бути небезпечним у майбутньому. Щоб вирішити ці проблеми, необхідний ретельний контроль з боку парламенту та правоохоронних органів над процесом будівництва Подільського мостового переходу.