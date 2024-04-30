Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Про зміну запобіжного заходу просив прокурор САП, оскільки сплив максимальний строк домашнього арешту. Микитася підозрюють у розкраданні 307 млн грн, виділених у 2018 році на будівництво захищених арсеналів.
“Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній”, – йдеться у повідомленні.
Крім застави, на Микитася також поклали обов’язки: прибувати за кожною вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими визначеними особами; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.
Нардеп також фігурує в інших кримінальних провадженнях НАБУ, зокрема, про спробу підкупити мера Дніпра за 22 млн євро та про заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. У вересні 2020 року Микитась отримав підозру у справі будівництва сховища ядерних відходів, а у грудні 2020 року – підозру у підкупі експерта (в межах квартирної справи). Ще одна, шоста підозра, у Максима Микитася від МВС у справі про викрадення людини в 2020 році.
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