Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід з домашнього арешту на внесення застави у розмірі 908 тис. 400 грн колишньому очільникові однієї зі столичних будівельних компаній Максиму Микитасю.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Про зміну запобіжного заходу просив прокурор САП, оскільки сплив максимальний строк домашнього арешту. Микитася підозрюють у розкраданні 307 млн грн, виділених у 2018 році на будівництво захищених арсеналів.

“Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та змінив запобіжний захід ексочільникові однієї зі столичних будівельних компаній”, – йдеться у повідомленні.

Крім застави, на Микитася також поклали обов’язки: прибувати за кожною вимогою; повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими визначеними особами; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Нардеп також фігурує в інших кримінальних провадженнях НАБУ, зокрема, про спробу підкупити мера Дніпра за 22 млн євро та про заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. У вересні 2020 року Микитась отримав підозру у справі будівництва сховища ядерних відходів, а у грудні 2020 року – підозру у підкупі експерта (в межах квартирної справи). Ще одна, шоста підозра, у Максима Микитася від МВС у справі про викрадення людини в 2020 році.