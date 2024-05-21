Українські захисники відбили атаку ворога в напрямку населеного пункту Слобожанське у Харківській області, також тривають бойові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариці.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 вівторка, 21 травня.

“Сили оборони України продовжують стримувати наступальні спроби ворога. Кількість бойових зіткнень на даний час зросла до 74. Протягом дня найгарячішим залишається Покровський напрямок. Також ворог значно активізувався на Харківщині”, – йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні вже 10 разів проводили штурмові дії з метою захоплення українських оборонних рубежів.

“Українські захисники стали на заваді атаці ворога в напрямку населеного пункту Слобожанське. Тривають бойові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариці. Ситуація контрольована”, – зазначили у Генштабі.

На Сіверському напрямку число бойових зіткнень збільшилося до 10. Крім Білогорівки, де продовжуються активні бойові дії, росіяни намагалися наступати поблизу населеного пункту Виїмка.

На Краматорському напрямку від ранку відбувається бій у районі Андріївки, а кількість ворожих штурмів від початку доби тримається на позначці дев’ять.

На Покровському напрямку російські загарбники підтримують високу інтенсивність бойових дій та вже 27 разів здійснювали спроби прорвати оборону українських військ. Ситуація залишається загострена, однак під контролем українських захисників.

На Придніпровському напрямку ворог тричі з початку дня починав штурми, спрямовані на плацдарми Сил оборони на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мав.