Протягом останньої доби на передовій відбулося 112 бойових зіткнень, з яких найбільше відбулося на Покровському напрямку.

Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону.

«Протягом минулої доби відбулося 112 бойових зіткнень. І це майже на пів сотні менше, ніж цього дня тиждень тому. За уточненою інформацією, вчора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 6 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет, 52 авіаудари, зокрема, із застосуванням 63 керованих авіабомб, понад 970 ударів дронами-камікадзе. Це і «Шахеди», «Ланцети», FPV-дрони. Вчинив понад 4 тисячі обстрілів. В тому числі більше 120 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню», — поінформував Лиховій.

Речник додав, що внаслідок російських атак є загиблі й поранені серед цивільного населення.

«На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Загалом тут відбулося 5 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Вовчанськ і Стариця. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог втратив на Харківському напрямку понад 260 осіб вбитими та пораненими, а також 52 одиниці озброєння і військової техніки. Із неї знищено 29 одиниць, пошкоджено 23 одиниці», — повідомив Лиховій.

На Куп’янському напрямку відбулось 19 боєзіткнень. Сили оборони відбили атаки в районі Синьківки, Іванівки, Берестового Харківської області, Новоєгорівки та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському окупанти вчора атакувальних дій не вели.

На Сіверському українські військові відбили п’ять атак у районі Білогорівки Луганської області, Роздолівки та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку окупанти 17 разів намагалися прорвати лінію оборони. У районі населених пунктів Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка ворог успіху не мав.

На Покровському було відбито 37 атак у районі населених пунктів Сєвєрне, Уманське, Нетайлове, Яснобродівка, Новоселівка Перша, Сокіл і Новолександрівка Донецької області. Ворог за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи з займаних рубежів.

На Курахівському напрямку захисники стримують ворога в районі населених пунктів Парасковіївки, Красногорівка, Водяне, Новомихайлівка, де росіяни 14 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському окупанти здійснили п’ять безуспішних спроб прорвати оборону в напрямку Старомайорського.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити підрозділи України. Було чотири атаки.

На Волинському і Поліському, за словами Лиховія, ознак формування ударних угруповань немає. На кордоні з Чернігівською і Сумською областями росіяни зберігають присутність, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населення і нарощує щільність вибухово-мінних загроз.