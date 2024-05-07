Назарій Гринцевич був одним із наймолодших військових, які брали участь в обороні Азовсталі. Після звільнення з полону боєць знову продовжив службу.

Азовець Назар Гринцевич із позивним “Грінка” три місяці разом з побратимами тримав оборону на Азовсталі, після чого потрапив у полон. Понад 4 місяці його тримали в колонії окупованої так званої “ДНР”.

21 вересня захисника в рамках великого обміну визволили з російського полону разом з 215 українськими військовополоненими.

Після звільнення з полону боєць став командиром взводу оптичних спостерігачів підрозділу “Контакт 12”.

10 березня 2024 року Грінці виповнився 21 рік.

«Що б не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну», – з цією легендарною настановою навесні 2022 року юний захисник Маріуполя звертався до українців.