Про це повідомляє батальйон медичної евакуації “Госпітальєри” УДА.

Доброволець загинув вчора, 5 травня, під час роботи на фронті.

“Друже Гера, ти був людиною з неймовірною душею та добрим серцем. Сміливий духом, Гера завжди був опорою для свого екіпажу. Він загинув, працюючи на Авдіївському напрямку. Висловлюємо глибокі співчуття родині Сергія. Це невимовний біль для всього батальйону”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дата, місце та час прощання з госпітальєром Герою буде повідомлено пізніше.